Число погибших при массовом подрыве раций в Ливане возросло до 14 человек

Количество пострадавших в результате взрывов в различных районах Ливана увеличилось до 450 человек, погибли 14 человек. Об этом сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранени.

Накануне в Ливане произошла серия взрывов, когда пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться. Около 500 членов группировки потеряли зрение. «Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за эту атаку.