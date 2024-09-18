Число погибших при массовом подрыве раций в Ливане возросло до 14 человек

Количество пострадавших в результате взрывов в различных районах Ливана увеличилось до 450 человек, погибли 14 человек. Об этом сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранени.

Накануне в Ливане произошла серия взрывов, когда пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться. Около 500 членов группировки потеряли зрение. «Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за эту атаку.

Израиль начал переброску войск к границе после серии взрывов в Ливане

Сегодня в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой.

Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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