Число погибших при массовом подрыве раций в Ливане возросло до 14 человек
Количество пострадавших в результате взрывов в различных районах Ливана увеличилось до 450 человек, погибли 14 человек. Об этом сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранени.
Накануне в Ливане произошла серия взрывов, когда пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться. Около 500 членов группировки потеряли зрение. «Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за эту атаку.
Сегодня в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой.
Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru