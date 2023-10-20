СМИ: Израиль утвердил правила закрытия бюро Al Jazeera

Правительство Израиля утвердило правила, которые позволят закрыть бюро телеканала Al Jazeera в стране. Об этом сообщило радио Kan.

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Ранее министр связи Израиля Шломо Каръи предложил закрыть бюро Al Jazeera, обвинив катарский телеканал в поддержке палестинского движения ХАМАС. Кроме того, министр считает, что СМИ подвергает израильских солдат риску потенциальных атак из сектора Газа. Позже израильская служба разведки «Моссад» поддержала предложение Каръи.

По данным Kan, инициатива должна пройти согласование в израильском Минобороны и службах безопасности Израиля. После одобрения правительства и подписания министром связи будет приведено в исполнение распоряжение о прекращении вещания, закрытии офиса и конфискации оборудования бюро телеканала.

Кабмин Израиля уже утвердил правила, позволяющие оперативно закрывать представительства иностранных новостных каналов, если материалы СМИ-нарушителей наносят ущерб нацбезопасности.

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ФОТО: РИА Новости
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