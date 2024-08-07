СМИ: Израиль сразу сообщил США, что стоит за гибелью Хании

Израиль сразу сообщил Вашингтону о том, что стоит за гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Washington Post.

В Израиле призвали устранить нового главу политбюро ХАМАС

По данным газеты, несмотря на то, что Израиль отказался давать комментарии по этому поводу, он сразу сообщил США о том, что несет за это ответственность. На убийство чиновники Белого дома отреагировали с негодованием, увидев в этом серьезный откат в их попытках добиться прекращения огня в Газе.

Ранее ХАМАС избрало нового главу политбюро после убийства Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Abaca / ТАСС
ТЕГИ:ХамасСШАИзраиль

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