СМИ: Израиль сразу сообщил США, что стоит за гибелью Хании

По данным газеты, несмотря на то, что Израиль отказался давать комментарии по этому поводу, он сразу сообщил США о том, что несет за это ответственность. На убийство чиновники Белого дома отреагировали с негодованием, увидев в этом серьезный откат в их попытках добиться прекращения огня в Газе.

Ранее ХАМАС избрало нового главу политбюро после убийства Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

