СМИ: Израиль сразу сообщил США, что стоит за гибелью Хании
7 августа 202405:32
Израиль сразу сообщил Вашингтону о том, что стоит за гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Washington Post.
По данным газеты, несмотря на то, что Израиль отказался давать комментарии по этому поводу, он сразу сообщил США о том, что несет за это ответственность. На убийство чиновники Белого дома отреагировали с негодованием, увидев в этом серьезный откат в их попытках добиться прекращения огня в Газе.
Ранее ХАМАС избрало нового главу политбюро после убийства Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru