СМИ: Израиль согласовал с США атаку на Иран

Атака на Иран, осуществлённая в ночь на 19 апреля, была согласована Израилем с США и всеми региональными партнёрами. Об этом со ссылкой на источники пишет Bild.

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Собеседники газеты утверждают, что Иордания, Египет и Саудовская Аравия пообещали израильской стороне помощь в уничтожении ракет и дронов, если Иран ударит в ответ.

По данным источников New York Times в правительстве исламского государства, целью Израиля была авиабаза под Исфаханом.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим отреагирует на атаку Ирана «мудро и без эмоций», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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