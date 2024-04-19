СМИ: Израиль согласовал с США атаку на Иран
Атака на Иран, осуществлённая в ночь на 19 апреля, была согласована Израилем с США и всеми региональными партнёрами. Об этом со ссылкой на источники пишет Bild.
Собеседники газеты утверждают, что Иордания, Египет и Саудовская Аравия пообещали израильской стороне помощь в уничтожении ракет и дронов, если Иран ударит в ответ.
По данным источников New York Times в правительстве исламского государства, целью Израиля была авиабаза под Исфаханом.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим отреагирует на атаку Ирана «мудро и без эмоций», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru