СМИ: Израиль согласовал с США атаку на Иран

Собеседники газеты утверждают, что Иордания, Египет и Саудовская Аравия пообещали израильской стороне помощь в уничтожении ракет и дронов, если Иран ударит в ответ.

По данным источников New York Times в правительстве исламского государства, целью Израиля была авиабаза под Исфаханом.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим отреагирует на атаку Ирана «мудро и без эмоций», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

