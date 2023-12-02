СМИ: Израиль штурмует города и деревни на Западном берегу Иордана
2 декабря 202306:20
Армия обороны Израиля штурмует населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Израильские силы штурмуют Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса», — говорится в сообщении.
Накануне ЦАХАЛ заявила о возобновлении боев в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС после перемирия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным израильских военных, 1 декабря были нанесены удары по 200 объектам радикалов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru