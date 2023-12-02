СМИ: Израиль штурмует города и деревни на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля штурмует населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Армия Израиля сообщила, что нанесла 1 декабря удары по 200 объектам ХАМАС

«Израильские силы штурмуют Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса», — говорится в сообщении.

Накануне ЦАХАЛ заявила о возобновлении боев в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС после перемирия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным израильских военных, 1 декабря были нанесены удары по 200 объектам радикалов.

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Сектор ГазаПалестинаИзраиль

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