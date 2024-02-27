СМИ: Израиль считает, что лидер ХАМАС окружил себя щитом из пленных
Израиль считает, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар окружил себя «живым щитом» из пленников, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
По их словам, в настоящее время он прячется в туннелях на юге сектора Газа. Израильские официальные лица говорят, что военная операция Израиля на территории сектора Газа не может быть завершена до тех пор, пока Синвар не будет схвачен, ликвидирован или больше не сможет руководить движением.
Ранее армия Израиля представила план по эвакуации населения Рафаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: умер Чарльз Диркоп, игравший в «Звездном пути»
- СМИ: Израиль считает, что лидер ХАМАС окружил себя щитом из пленных
- В НАТО заявили, что поддержат Молдавию в случае присоединения Приднестровья к РФ
- Макрон допустил возможность отправки войск стран Запада на Украину
- Израиль может дать Украине систему раннего предупреждения о ракетных ударах
- В Конгрессе призвали отстранить Байдена от власти
- Макрон: ЕС создал коалицию для поставок Украине ракет
- Дуда: В НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину
- Стоимость биткоина превысила 54 тысячи долларов
- СК заведет дело по сообщению об истязании ребенка в Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru