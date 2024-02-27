СМИ: Израиль считает, что лидер ХАМАС окружил себя щитом из пленных

Израиль считает, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар окружил себя «живым щитом» из пленников, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

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По их словам, в настоящее время он прячется в туннелях на юге сектора Газа. Израильские официальные лица говорят, что военная операция Израиля на территории сектора Газа не может быть завершена до тех пор, пока Синвар не будет схвачен, ликвидирован или больше не сможет руководить движением.

Ранее армия Израиля представила план по эвакуации населения Рафаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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