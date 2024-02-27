СМИ: Израиль считает, что лидер ХАМАС окружил себя щитом из пленных

По их словам, в настоящее время он прячется в туннелях на юге сектора Газа. Израильские официальные лица говорят, что военная операция Израиля на территории сектора Газа не может быть завершена до тех пор, пока Синвар не будет схвачен, ликвидирован или больше не сможет руководить движением.

Ранее армия Израиля представила план по эвакуации населения Рафаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

