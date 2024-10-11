СМИ: Израиль применил американские боеприпасы Jdam при атаке на Бейрут

Израиль использовал боеприпасы Jdam американского производства во время удара по Бейруту в четверг. Об этом сообщает The Guardian, проанализировав обнаруженные осколки.

Осколки прошли проверку отделом по кризисам, конфликтам и вооружениям организации Human Rights Watch, а также бывшим специалистом по взрывотехнике из США. Старший научный сотрудник Human Rights Watch Ричард Вейр отметил, что форма и расположение найденных фрагментов соответствуют хвостовому стабилизатору комплекта наведения Jdam, предназначенного для сбрасываемых с воздуха боеприпасов серии MK80.