СМИ: Израиль применил американские боеприпасы Jdam при атаке на Бейрут
Израиль использовал боеприпасы Jdam американского производства во время удара по Бейруту в четверг. Об этом сообщает The Guardian, проанализировав обнаруженные осколки.
Осколки прошли проверку отделом по кризисам, конфликтам и вооружениям организации Human Rights Watch, а также бывшим специалистом по взрывотехнике из США. Старший научный сотрудник Human Rights Watch Ричард Вейр отметил, что форма и расположение найденных фрагментов соответствуют хвостовому стабилизатору комплекта наведения Jdam, предназначенного для сбрасываемых с воздуха боеприпасов серии MK80.
Вейр также подчеркнул, что использование такого рода оружия в густонаселенных районах представляет серьезную угрозу для гражданского населения.
Накануне израильские самолеты атаковали центральный район Бейрута Рас ан-Набаа. В результате налета погибли 22 мирных жителя, еще 117 получили ранения. По данным Guardian, этот данный удар стал самым смертоносным с начала конфликта между Израилем и движением «Хезболла», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг предложил с 2025 года установить долю российских вин в ресторанах
- СМИ: Израиль применил американские боеприпасы Jdam при атаке на Бейрут
- Суд арестовал счета бывшего мэра Сочи Копайгородского
- Депутат Курбанов опроверг участие в покушении на Кадырова
- Минфин США объявил о санкциях против нефтяного сектора Ирана
- Медведев: Путин может потребовать капитуляцию Украины в случае победы Трампа
- Рэпер Diddy останется под стражей до суда по обвинениям в торговле людьми
- СМИ: Правительство снизило требования к продаже валютной выручки для экспортеров
- Продюсер Рудченко: Леонтьев не вернется к концертной деятельности
- Кеосаян призвал не сравнивать фестиваль «Евразия» с Голливудом и Каннами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru