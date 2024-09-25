СМИ: Израиль и «Хезболлах» могут заключить месячное перемирие
Между Израилем и шиитской организацией «Хезболлах» может быть достигнуто соглашение о месячном прекращении огня. Об этом сообщает Elnashra со ссылкой на информацию международных посредников.
По данным портала, временное перемирие даст сторонам возможность начать непрямые переговоры по урегулированию пограничных вопросов. Эти переговоры пройдут под руководством заместителя помощника президента США и старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина.
Конфликт между Израилем и «Хезболлой» обострился после взрывов средств связи в Ливане в сентябре, в которых организация обвинила Израиль, пообещав жесткий ответ.
23 сентября начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Халеви объявил о начале наступательной операции против объектов «Хезболлы», целью которой является обеспечение безопасности для возвращения жителей северного Израиля в свои дома. В стране действует режим чрезвычайной ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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