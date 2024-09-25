СМИ: Израиль и «Хезболлах» могут заключить месячное перемирие

Между Израилем и шиитской организацией «Хезболлах» может быть достигнуто соглашение о месячном прекращении огня. Об этом сообщает Elnashra со ссылкой на информацию международных посредников.

По данным портала, временное перемирие даст сторонам возможность начать непрямые переговоры по урегулированию пограничных вопросов. Эти переговоры пройдут под руководством заместителя помощника президента США и старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина.