Израиль начал подготовку наземной операции в Ливане

Армия обороны еврейского государства ведет подготовку к наземной операции на юге Ливана против шиитского движения «Хезболла», заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, сообщает The Times of Israel.

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По его словам, израильские атаки по югу Ливана не прекращаются весь день, в том числе, для того, чтобы подготовить наземную операцию против движения «Хезболла».

Он также отметил, что ливанское шиитское движение усилило обстрел территории Израиля, и пообещал скорый мощный ответ на сегодняшние удары по центру страны.

Ранее стало известно, что число погибших при израильских бомбардировках на юге Ливана достигло 558, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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