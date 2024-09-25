Израиль начал подготовку наземной операции в Ливане
Армия обороны еврейского государства ведет подготовку к наземной операции на юге Ливана против шиитского движения «Хезболла», заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, сообщает The Times of Israel.
По его словам, израильские атаки по югу Ливана не прекращаются весь день, в том числе, для того, чтобы подготовить наземную операцию против движения «Хезболла».
Он также отметил, что ливанское шиитское движение усилило обстрел территории Израиля, и пообещал скорый мощный ответ на сегодняшние удары по центру страны.
Ранее стало известно, что число погибших при израильских бомбардировках на юге Ливана достигло 558, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru