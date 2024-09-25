Израиль начал подготовку наземной операции в Ливане

По его словам, израильские атаки по югу Ливана не прекращаются весь день, в том числе, для того, чтобы подготовить наземную операцию против движения «Хезболла».

Он также отметил, что ливанское шиитское движение усилило обстрел территории Израиля, и пообещал скорый мощный ответ на сегодняшние удары по центру страны.

Ранее стало известно, что число погибших при израильских бомбардировках на юге Ливана достигло 558, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

