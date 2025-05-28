СМИ: ХАМАС согласилось на условия США по постоянному перемирию в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС приняло условия постоянного режима прекращения огня в секторе Газа. Соглашение достигнуто в ходе переговоров с представителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, информирует The Jerusalem Post.

По данным издания, соглашение предусматривает освобождение 10 израильских заложников и выдачу тел умерших в плену. В ответ Израиль должен освободить палестинцев, которые находятся в тюрьмах еврейского государства.