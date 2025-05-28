СМИ: ХАМАС согласилось на условия США по постоянному перемирию в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС приняло условия постоянного режима прекращения огня в секторе Газа. Соглашение достигнуто в ходе переговоров с представителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, информирует The Jerusalem Post.

По данным издания, соглашение предусматривает освобождение 10 израильских заложников и выдачу тел умерших в плену. В ответ Израиль должен освободить палестинцев, которые находятся в тюрьмах еврейского государства.

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В роли гарантов выполнения условий соглашения выступают Египет, Катар и США. Теперь ответ на предложения должен дать Тель-Авив.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее сегодня премьер-министр Израиля официально подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара. По оценке главы правительства, достигнут ключевой момент в плане разрушения механизма управления группировки.


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