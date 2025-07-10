СМИ: Израиль и ХАМАС могут достичь соглашения в течение одной-двух недель

Израиль и палестинское движение ХАМАС могут достичь соглашения о прекращении огня в течение ближайших недель. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника.

По данным агентства, стороны могут договориться о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников в течение одной или двух недель, «но такое соглашение, как ожидается, не будет заключено за один день».

В материале отмечается, что Израиль предложит ХАМАС постоянное перемирие, если будет достигнута договоренность о 60-дневном прекращении огня. Одним из требований для соглашения станет разоружение палестинских радикалов. Если ХАМАС не пойдет на это, Израиль возобновит военные действия по истечении 60 дней.

Ранее в палестинском движении заявили, что готовы освободить 10 израильских заложников в рамках переговоров о прекращении огня в Газе, пишет Ura.ru.

