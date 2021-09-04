СМИ: Из-за стрельбы в воздух пострадали более 70 человек в Афганистане

По мнению журналистов, число пострадавших может быть и больше. Этот вывод сделан в связи с тем, что еще не все данные оказались в распоряжение общественности.

Отмечается также, что медики в больнице скорой помощи в Кабуле подтвердили факт гибели 17 человек – их тела доставили в медучреждение. Также сюда госпитализировали 40 пострадавших, о которых сообщалось ранее, пишут «Известия».

Позднее талибы сделали заявление, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, начнут изымать оружие и привлекать к ответственности в соответствии с распоряжением заместителя лидера «Талибана» Мохаммада Якуба.

