СМИ: Из-за стрельбы в воздух пострадали более 70 человек в Афганистане

Более 70 человек пострадали из-за беспорядочной стрельбы боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Об этом сообщает агентство The Khaama Press в субботу, 4 сентября.

Число погибших в результате стрельбы в Афганистане увеличилось до 17

По мнению журналистов, число пострадавших может быть и больше. Этот вывод сделан в связи с тем, что еще не все данные оказались в распоряжение общественности.

Отмечается также, что медики в больнице скорой помощи в Кабуле подтвердили факт гибели 17 человек – их тела доставили в медучреждение. Также сюда госпитализировали 40 пострадавших, о которых сообщалось ранее, пишут «Известия».

Позднее талибы сделали заявление, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, начнут изымать оружие и привлекать к ответственности в соответствии с распоряжением заместителя лидера «Талибана» Мохаммада Якуба.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖертвыСтрельбаАфганистанТалибан
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