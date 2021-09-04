Число погибших в результате стрельбы в Афганистане увеличилось до 17
До 17 погибших и 41 раненого выросло число пострадавших в результате нескольких инцидентов со стрельбой в воздух в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Ранее было известно о четырех погибших и семи пострадавших.
Ранее представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Билал Карими заявил, что талибам удалось взять под контроль ранее не подчинявшуюся им провинцию Афганистана — Панджшер. Об этом он написал в своем Twitter. По поводу решающей победы началась стрельба в воздух, пишет Газета.ru.
Позднее талибы сделали заявление, что заявили, что у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, начнут изымать оружие и привлекать к ответственности в соответствии с распоряжением заместителя лидера «Талибана» Мохаммада Якуба.
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