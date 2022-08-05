Премьер Израиля: Мы не боимся полномасштабной операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в телеобращении к нации заявил о том, что правительство не намерено проводить крупномасштабную военную операцию в секторе Газа, но не боится её.

Заявление прозвучало на фоне операции военных еврейского государства под названием «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа, в ходе которой израильская армия наносит удары по объектам исламистов в секторе Газа.