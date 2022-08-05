Премьер Израиля: Мы не боимся полномасштабной операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в телеобращении к нации заявил о том, что правительство не намерено проводить крупномасштабную военную операцию в секторе Газа, но не боится её.

Заявление прозвучало на фоне операции военных еврейского государства под названием «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа, в ходе которой израильская армия наносит удары по объектам исламистов в секторе Газа.

Израиль начал операцию «Рассвет» в секторе Газа

В самом Израиле введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что Израиль начал наносить удары по сектору Газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияПремьер-министрСектор ГазаИзраиль
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