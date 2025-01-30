Сенатор Маршалл допустил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 60 жителей штата

Сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл допустил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 60 жителей штата.

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«Я молюсь о том, чтобы Бог обнял каждую жертву и продолжал быть с их семьями. Нет слов, которые могли бы облегчить эту историю. Я прошу мир присоединиться ко мне в молитве за Канзас, за спасателей, спасательные бригады и всех, кто был вовлечен в эту ужасную аварию», - написал Маршлалл в своих соцсетях.

Около 300 спасателей работают на месте авиакатастрофы в Вашингтоне, сообщают пожарные. Отмечается, что спасательная операция после крушения самолета продлится «много часов», отмечает RT.

В больницы близ Вашингтона пока не поступило выживших после катастрофы, сообщает ABC.

Телеканал CNN со ссылкой на Федеральное авиационное управление (FAA) сообщил, что аэропорт Рейгана закрыли по меньшей мере до утра пятницы, 31 января.

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ФОТО: Кадр из телетрансляции
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