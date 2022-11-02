СМИ: Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине
Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине. Об этом пишет газета Il Messaggero со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, Рим принял решение поставить оказание помощи Киеву на паузу и «сначала согласовать с НАТО и подробно рассмотреть» военные запросы Украины.
«Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить», — указывают источники.
Отмечается, что в ближайшие дни в Рим должен прибыть генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой итальянского Минобороны Гуидо Крозетто.
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