СМИ: Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине

Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине. Об этом пишет газета Il Messaggero со ссылкой на источники.

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

Как отмечает издание, Рим принял решение поставить оказание помощи Киеву на паузу и «сначала согласовать с НАТО и подробно рассмотреть» военные запросы Украины.

«Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить», — указывают источники.

Отмечается, что в ближайшие дни в Рим должен прибыть генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой итальянского Минобороны Гуидо Крозетто.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаИталия
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