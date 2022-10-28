Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

В Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает РИА Новости.

Как заявили в Минобороны США, он оценивается приблизительно в $275 миллионов.

В рамках пакета, Вашингтон поставит Киеву ракеты для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики HUMVEE и стрелковое вооружение.

Ранее США отказали Украине в поставках HIMARS, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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