Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

В Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает РИА Новости.

Как заявили в Минобороны США, он оценивается приблизительно в $275 миллионов.

В рамках пакета, Вашингтон поставит Киеву ракеты для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики HUMVEE и стрелковое вооружение.

Ранее США отказали Украине в поставках HIMARS, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

