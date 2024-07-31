СМИ: Истребители F-35 не смогут участвовать в боях до 2025 года

В Великобритании истребители пятого поколения F-35 не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года, сообщает The Telegraph.

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По данным издания, причина в программном обеспечении. Самолеты с первоначально установленными процессорами и программным обеспечением не обладают рядом возможностей, которые планировались при разработке.

Истребители будут готовы к применению лишь после обновления программного обеспечения. F-35 не будут готовы к использованию как минимум до 2025 года.

Ранее истребитель США F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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