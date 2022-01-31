СМИ: истребитель Сил самообороны Японии упал в Японское море

Спасатели нашли одного из пилотов истребителя F-15 Сил самообороны Японии, который предположительно, упал в Японское море, сообщает телеканал NHK.

Истребитель F-16 пропал с радаров на Тайване

По информации канала, экипаж самолёта состоял из двух человек, поиски второго пилота продолжаются.

Инцидент произошёл 31 января. Связь с истребителем, выполнявшим тренировочный полёт, пропала примерно в 5 км от базы Комацу в префектуре Исикава. Сообщается, что в этот момент самолёт находился над морем.

Ранее истребитель США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке приземлиться на авианосец, сообщает RT.

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ФОТО: Истребитель F-15C
ТЕГИ:Крушение СамолётаИстребительЯпония
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