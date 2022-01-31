СМИ: истребитель Сил самообороны Японии упал в Японское море
Спасатели нашли одного из пилотов истребителя F-15 Сил самообороны Японии, который предположительно, упал в Японское море, сообщает телеканал NHK.
По информации канала, экипаж самолёта состоял из двух человек, поиски второго пилота продолжаются.
Инцидент произошёл 31 января. Связь с истребителем, выполнявшим тренировочный полёт, пропала примерно в 5 км от базы Комацу в префектуре Исикава. Сообщается, что в этот момент самолёт находился над морем.
Ранее истребитель США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке приземлиться на авианосец, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,9 млн+124 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+621 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 130 / сут.
- СМИ: истребитель Сил самообороны Японии упал в Японское море
- После стрельбы в воинской части Подмосковья возбуждено уголовное дело
- В Шереметьево приземлился самолёт со сработавшим датчиком неисправности тормозов
- Украине поставили просроченные американские комплексы Javelin
- Путин поддержал идею ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации
- Самолет, в который попала молния, отстранен от полетов
- СМИ: В Москве убили «Мисс Кузбасс 2010» Ксению Сапожкову
- «Новая газета» подала в СК заявление против Кадырова, назвавшего «террористами» члена СПЧ и журналистку
- Песков рассказал, когда Путин прокомментирует ответ США по гарантиям безопасности
- Песков посоветовал не вестись на провокации американских СМИ по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru