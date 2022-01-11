Истребитель F-16 пропал с радаров на Тайване

Истребитель Военно-воздушных сил Тайваня F-16V пропал с радаров спустя 30 минут после его вылета с авиабазы в уезде Цзяи, сообщает тайваньское министерство обороны.

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Инцидент произошёл во время тренировочного полёта. По словам очевидцев, самолёт рухнул в море к западу от острова в районе прибрежного посёлка Дунши.

Судьба пилота неизвестна. В настоящее время развернута поисково-спасательная операция.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшие дни в США состоится встреча американской и турецкой сторон по вопросу истребителей F-35, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:Крушение СамолётаТайваньИстребитель
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