Истребитель F-16 пропал с радаров на Тайване
Истребитель Военно-воздушных сил Тайваня F-16V пропал с радаров спустя 30 минут после его вылета с авиабазы в уезде Цзяи, сообщает тайваньское министерство обороны.
Инцидент произошёл во время тренировочного полёта. По словам очевидцев, самолёт рухнул в море к западу от острова в районе прибрежного посёлка Дунши.
Судьба пилота неизвестна. В настоящее время развернута поисково-спасательная операция.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшие дни в США состоится встреча американской и турецкой сторон по вопросу истребителей F-35, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве
- США предоставят Афганистану более $300 млн в качестве гуманитарной помощи
- Meta потребовала от сотрудников ревакцинироваться от COVID-19
- Обвиняемая в убийстве мужа питерская модель потребовала назначить присяжных
- Суд в Казахстане арестовал авторитета Армана Дикого
- Президент Казахстана утвердил новый состав правительства
- В более десяти судов Москвы поступили письма с угрозами минирования
- Захарова ответила на угрозы экс-главы МИД Польши «дать России по яйцам»
- СМИ: Россия «разжевала» США свои предложения на встрече в Женеве
- Истребитель F-16 пропал с радаров на Тайване
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru