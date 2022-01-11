Истребитель F-16 пропал с радаров на Тайване

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта. По словам очевидцев, самолёт рухнул в море к западу от острова в районе прибрежного посёлка Дунши.

Судьба пилота неизвестна. В настоящее время развернута поисково-спасательная операция.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшие дни в США состоится встреча американской и турецкой сторон по вопросу истребителей F-35, сообщает RT.