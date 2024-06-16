СМИ: Иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия с украинского судна

Иранский фрегат Jamaran не стал реагировать на сигнал бедствия, поданный украинским судном Verbena после атаки со стороны хуситов, сообщает «Лента.ру».

Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе

Иранское судно находилось в восьми морских милях от сухогруза.

Атакованное украинское судно Verbena потерпело крушение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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