Перевозчик Nordwind Airlines опроверг информацию о переговорах по продаже компании
17 марта 202611:23
Авиакомпания Nordwind Airlines не ведет переговоров о продаже. Об этом говорится в заявлении перевозчика.
«Nordwind Airlines опровергает информацию о переговорах по продаже авиакомпании, которая распространяется в некоторых средствах массовой информации», - указано в сообщении.
Перевозчик подчеркнул, что продолжает выполнять в полном объеме заявленную полетную программу.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) рассматривает возможность покупки авиаперевозчика и направила соответствующее предложение в том числе Nordwind Airlines.
