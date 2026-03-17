Перевозчик Nordwind Airlines опроверг информацию о переговорах по продаже компании

Авиакомпания Nordwind Airlines не ведет переговоров о продаже. Об этом говорится в заявлении перевозчика.

«Nordwind Airlines опровергает информацию о переговорах по продаже авиакомпании, которая распространяется в некоторых средствах массовой информации», - указано в сообщении.

Перевозчик подчеркнул, что продолжает выполнять в полном объеме заявленную полетную программу.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) рассматривает возможность покупки авиаперевозчика и направила соответствующее предложение в том числе Nordwind Airlines.

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
