СМИ: Иран запустил более 140 беспилотников

По данным агентства, после этого будут запущены ракеты, чтобы они ударили по целям в Израиле одновременно

Ранее стало известно, что Тегеран начал новую волну ответных запусков ракет по Израилю. Иран будет непрерывно наносить удары до раннего утра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

