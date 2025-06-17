СМИ: Иран запустил более 140 беспилотников

Тегеран запустил более 140 беспилотных летательных аппаратов, сообщает ILNA.

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По данным агентства, после этого будут запущены ракеты, чтобы они ударили по целям в Израиле одновременно

Ранее стало известно, что Тегеран начал новую волну ответных запусков ракет по Израилю. Иран будет непрерывно наносить удары до раннего утра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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