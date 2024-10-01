СМИ: Иран выпустил по Израилю около 400 ракет
1 октября 202420:13
Иран запустил около 400 ракет по территории Израиля, сообщает издание Jerusalem Post. Инцидент произошел вечером во вторник, 1 октября.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что США заранее предупредили Израиль о возможной ракетной атаке со стороны Ирана.
Однако, по его словам, в тот момент конкретных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.
Ранее ЦАХАЛ также информировал в своем Telegram-канале о массовом срабатывании сирен по всей стране, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru