Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана

Израиль ожидает запуск до 250 ракет со стороны Ирана, сообщает телеканал ABC News. Утверждается, что ЦАХАЛ не будет наносить превентивный удар.

Израильская сторона начала обсуждение возможного телефонного разговора между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, сообщает Ynet со ссылкой на источники.

Последний телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным состоялся в декабре 2023 года и длился около 50 минут. Тогда, согласно заявлению пресс-службы израильского лидера, Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие в освобождении гражданина Израиля, имеющего также российское гражданство, и выразил обеспокоенность по поводу отношений Москвы с Тегераном, назвав их потенциально опасными, передает «Радиоточка НСН».

