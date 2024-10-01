Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана. По всей территории еврейского государства звучат сирены воздушной тревоги. Иран атакует Израиль баллистическими ракетами, утверждает израильский 9 канал. По данным СМИ, было выпущено уже более ста ракет.
Израиль ожидает запуск до 250 ракет со стороны Ирана, сообщает телеканал ABC News. Утверждается, что ЦАХАЛ не будет наносить превентивный удар.
Израильская сторона начала обсуждение возможного телефонного разговора между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, сообщает Ynet со ссылкой на источники.
Последний телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным состоялся в декабре 2023 года и длился около 50 минут. Тогда, согласно заявлению пресс-службы израильского лидера, Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие в освобождении гражданина Израиля, имеющего также российское гражданство, и выразил обеспокоенность по поводу отношений Москвы с Тегераном, назвав их потенциально опасными, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
- Израиль убил командира «Хезболлы», организовавшего поставки вооружений из Ирана
- Сергей Жуков рассказал, как его сын получил главную роль в фильме «Руки Вверх!»
- Полиция Израиля заявила о стрельбе в арабском районе Тель-Авива
- Комиссия РАН по борьбе с лженаукой назвала недопустимым запрет изучения теории Дарвина в школах
- СМИ: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху
- Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
- В Раде предложили обязать школьников говорить на украинском во время перемен
- В Красноярске девушкам предложили выплачивать 100 тысяч рублей за ранние роды
- Йеменские хуситы атаковали торговые суда в Красном и Аравийском морях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru