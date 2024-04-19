СМИ: Иран рассматривает удар по израильскому ядерному центру в Димоне

Иран в случае атаки со стороны Израиля рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру в Димоне, сообщил государственный телеканал исламской республики Press TV.

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По данным телеканала, во время недавней атаки по Израилю иранские беспилотники и ракеты прорвалась через многоуровневую систему ПВО еврейского государства и поразили цели вблизи ядерного центра в Димоне.

Отмечается, что власти исламской республики обсуждают возможность нанесения удара по объекту в случае дальнейшей эскалации. Это может произойти только в порядке самообороны, сообщил Press TV.

Израиль утром 19 апреля нанес удар по объекту в районе аэропорта Исфахан в Иране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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