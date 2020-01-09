СМИ: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке – для того, чтобы свести ущерб к минимуму. Об этом, ссылаясь на заявление чиновника в администрации США , сообщает The Washington Post . Газета подчёркивает, что эти действия дали возможность иранцам «сохранить лицо» и избежать развязывания полномасштабных военных действий
Напомним, накануне, 8 января, Иран нанёс удары по двум базам США в Ираке. Операция стала ответом на убийство Вашингтоном генерала КСИР Касема Сулеймани.
Между тем, в связи с иранскими атаками президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. В частности, глава Белого дома анонсировал новые экономические санкции против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из ядерной сделки, подчёркивает RT.
Политолог, бывший заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил в беседе с НСН, что отказ нанести ответный удар станет для противников Трампа поводом для обвинений президента в слабости и неготовности исполнять обязанности президента США.
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