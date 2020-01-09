СМИ: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке – для того, чтобы свести ущерб к минимуму. Об этом, ссылаясь на заявление чиновника в администрации США , сообщает The Washington Post . Газета подчёркивает, что эти действия дали возможность иранцам «сохранить лицо» и избежать развязывания полномасштабных военных действий

Напомним, накануне, 8 января, Иран нанёс удары по двум базам США в Ираке. Операция стала ответом на убийство Вашингтоном генерала КСИР Касема Сулеймани.