Названа самая популярная станция МЦД в новогодние праздникиВ столице стартует акция «Елочный круговорот»6 млн человек посетили центральную площадку фестиваля «Путешествие в Рождество»Шоу «Короли и Королевы льда» пройдет 10-12 январяВ столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности
Опубликованы фотографии результатов удара по базе США в Ираке
9 января 202009:55
В сети опубликованы снимки, на которых запечатлен результат ракетной атаки Ирана на американскую базу в Ираке. Фото разместили в TwitterBloomberg, а также телеканал CNN. На кадрах видны разрушения, которые нанесли ракеты по иракской базе.
Ранее сообщалось о ракетных ударах Ирана по американской базе Айн-аль-Асад и аэропорту Эрбиля, передает РЕН ТВ.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСНотказался считать, что переброска войск с баз США в Сирии в направлении Ирака является подготовкой к реальным боевым действиям на Ближнем Востоке.