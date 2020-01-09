Опубликованы фотографии результатов удара по базе США в Ираке

9 января 202009:55

В сети опубликованы снимки, на которых запечатлен результат ракетной атаки Ирана на американскую базу в Ираке. Фото разместили в Twitter Bloomberg, а также телеканал CNN. На кадрах видны разрушения, которые нанесли ракеты по иракской базе.

Ранее сообщалось о ракетных ударах Ирана по американской базе Айн-аль-Асад и аэропорту Эрбиля, передает РЕН ТВ.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН отказался считать, что переброска войск с баз США в Сирии в направлении Ирака является подготовкой к реальным боевым действиям на Ближнем Востоке.


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ФОТО: pixabay.com
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