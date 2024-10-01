СМИ: Иран атаковал Израиль около 500 ракетами
Иран осуществил запуск около 500 ракет по территории Израиля, сообщает газета Jerusalem Post. До этого издание оценивало количество ракетных атак в 102 и затем в 400.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о работе системы противовоздушной обороны и призвала граждан оставаться в укрытиях до дальнейших уведомлений. В официальном сообщении отмечалось, что иранская атака продолжается, а взрывы вызваны как перехватами ракет, так и падающими снарядами.
Издание Haaretz также сообщило о закрытии воздушного пространства Израиля, аналогичное решение приняли Ирак и Иордания.
Газета уточняет, что в 19:30 в бункере в Иерусалиме начнется заседание израильского кабинета безопасности, в который входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и другие высокопоставленные чиновники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru