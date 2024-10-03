СМИ: Иран предупредил США о готовности ответить на атаки Израиля

Тегеран через Катар передал США предупреждение о том, что Иран не стремится к масштабной региональной войне, но больше не намерен проявлять одностороннюю сдержанность. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранские источники.

В послании для Вашингтона Иран отметил, что на любую будущую атаку со стороны Израиля последует «неординарный» ответ, который может включать удары по израильской инфраструктуре.