СМИ: Иран предупредил США о готовности ответить на атаки Израиля

Тегеран через Катар передал США предупреждение о том, что Иран не стремится к масштабной региональной войне, но больше не намерен проявлять одностороннюю сдержанность. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранские источники.

В послании для Вашингтона Иран отметил, что на любую будущую атаку со стороны Израиля последует «неординарный» ответ, который может включать удары по израильской инфраструктуре.

Росавиация сообщила об ограничениях на полеты над Израилем, Ираном и Ираком

1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетной атаке. Ирана. По предварительным данным, было выпущено около 200 ракет, некоторые из которых достигли районов Тель-Авива и Беэр-Шевы. По данным СМИ, в результате атаки погиб по крайней мере один человек.

Ракетный удар, как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), стал ответом на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана при израильской атаке на штаб организации в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пообещал, что в случае ответных действий Израиля, он столкнется с новыми разрушительными ударами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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