СМИ: Иран предупредил США о готовности ответить на атаки Израиля
Тегеран через Катар передал США предупреждение о том, что Иран не стремится к масштабной региональной войне, но больше не намерен проявлять одностороннюю сдержанность. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранские источники.
В послании для Вашингтона Иран отметил, что на любую будущую атаку со стороны Израиля последует «неординарный» ответ, который может включать удары по израильской инфраструктуре.
1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетной атаке. Ирана. По предварительным данным, было выпущено около 200 ракет, некоторые из которых достигли районов Тель-Авива и Беэр-Шевы. По данным СМИ, в результате атаки погиб по крайней мере один человек.
Ракетный удар, как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), стал ответом на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана при израильской атаке на штаб организации в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пообещал, что в случае ответных действий Израиля, он столкнется с новыми разрушительными ударами, передает «Радиоточка НСН».
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