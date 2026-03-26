СМИ: Израиль опасается скорого перемирия с Ираном

В руководстве Израиля считают, что президент США Дональд Трамп может объявить о прекращении огня уже 28 марта — даже без полноценной сделки с Тегераном, сообщает Channel 12.

Иран назвал условия мира и отказался от требований США

На этом фоне Тель-Авив хочет успеть добиться максимальных военных результатов до возможного перемирия. У израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже обсудили список приоритетных целей, которые Израиль считает критически важными до возможного перемирия.

Кроме того, Тегеран пригрозил перекрыть вход в Суэцкий канал в случае наземной операции США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры