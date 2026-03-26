СМИ: Израиль опасается скорого перемирия с Ираном
26 марта 202606:32
В руководстве Израиля считают, что президент США Дональд Трамп может объявить о прекращении огня уже 28 марта — даже без полноценной сделки с Тегераном, сообщает Channel 12.
На этом фоне Тель-Авив хочет успеть добиться максимальных военных результатов до возможного перемирия. У израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже обсудили список приоритетных целей, которые Израиль считает критически важными до возможного перемирия.
Кроме того, Тегеран пригрозил перекрыть вход в Суэцкий канал в случае наземной операции США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Иран укрепляет остров Харк на случай атаки США
- СМИ: Израиль опасается скорого перемирия с Ираном
- СМИ: Приближается начало наземной операции США в Иране
- Зеленский: США требуют от Украины отступить из Донбасса в обмен на гарантии безопасности
- В Новосибирской области начались облавы по выявлению неучтенного скота
- Тегеран пригрозил перекрыть вход в Суэцкий канал в случае наземной операции США
- СМИ: Рабочие из КНДР в РФ пожаловались на антисанитарию и выплаты в $10 в месяц
- Минсельхоз США: Массовые убои скота в РФ могут происходить из-за эпидемии ящура
- Власти хотят снова запретить вывоз бензина из РФ из-за роста цен
- СМИ: Владельцам нескольких квартир хотят поднять налоги ради спасения бюджета