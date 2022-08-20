СМИ: Иран отказался от одного из требований по ядерной сделке

Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США, которое выдвигал в рамках переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

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Как отмечает СМИ, это требование было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Представитель Белого дома указал, что в своем ответе на предложенный Евросоюзом проект соглашения по ядерной сделке Тегеран не требовал убрать КСИР из списка террористических организаций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная ПрограммаСШАИран
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