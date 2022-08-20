СМИ: Иран отказался от одного из требований по ядерной сделке

Как отмечает СМИ, это требование было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Представитель Белого дома указал, что в своем ответе на предложенный Евросоюзом проект соглашения по ядерной сделке Тегеран не требовал убрать КСИР из списка террористических организаций.

