Госдеп указал на «единственный способ» восстановить ядерную сделку с Ираном
Единственный способ восстановить ядерную сделку с Ираном - это отказ Тегерана от «неприемлемых требований». Такое заявление сделал Госдеп, передает ТАСС.
Как считают в американском ведомстве, требования Тегерана «выходят за пределы».
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии с документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.
Однако в мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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