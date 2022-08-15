Госдеп указал на «единственный способ» восстановить ядерную сделку с Ираном

Единственный способ восстановить ядерную сделку с Ираном - это отказ Тегерана от «неприемлемых требований». Такое заявление сделал Госдеп, передает ТАСС.

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Как считают в американском ведомстве, требования Тегерана «выходят за пределы».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии с документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

Однако в мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иран
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