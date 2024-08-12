СМИ: Иран может ударить по Израилю в течение нескольких дней

Не исключено, что это произойдет до переговоров о сделке по заложникам 15 августа.

Речь идет об ударе в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее стало известно, что Иран может отказаться от удара по Израилю в случае снятия санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

