СМИ: Иран может применить более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль
Иран может применить более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль по сравнению с предыдущими атаками, сообщает Wall Street Journal.
По словам источников издания, иранские власти не планируют ограничивать свой ответ ракетами и беспилотниками, как это было в предыдущих атаках. Тегеран планирует комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия. Также в ответной атаке будет задействована обычная армия страны. Кроме того, Иран может использовать территорию Ирака для части операции.
Ранее стало известно, что Иран готовится нанести ответный удар по Израилю с территории Ирака в течение ближайших дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Появилось видео кладбища ВСУ, образовавшегося за год под Краматорском
- Помогавший армии России американец Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища
- СМИ: Из-за китайских автомобилей могут вырасти цены на такси
- СМИ: Иран может применить более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль
- Орбан: В случае победы Трампа Европа «не вынесет бремя войны»
- Материнский капитал предложено тратить на образование родителей
- В ООН выразили беспокойство из-за сообщений о якобы военных из КНДР в России
- Трамп назвал ошибкой уход из Белого дома в 2020 году
- Санду заявила, что одержала победу на выборах президента Молдавии
- В Чечне опровергли «приказ» об обязательном ношении хиджаба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru