СМИ: Иран может применить более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль

По словам источников издания, иранские власти не планируют ограничивать свой ответ ракетами и беспилотниками, как это было в предыдущих атаках. Тегеран планирует комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия. Также в ответной атаке будет задействована обычная армия страны. Кроме того, Иран может использовать территорию Ирака для части операции.

Ранее стало известно, что Иран готовится нанести ответный удар по Израилю с территории Ирака в течение ближайших дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

