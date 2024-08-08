СМИ: Иран может отказаться от масштабного удара по Израилю

Издание ссылается на чиновников США. По их словам, Вашингтон все еще ждет от Тегерана реакции на ликвидацию лидера ХАМАС, однако считает, что Иран пересмотрел первоначальный план действий и не будет атаковать Израиль в ближайшее время.

Вашингтон предупредил Тегеран о том, что масштабный удар приведет к дальнейшей эскалации и создаст риск прямой конфронтации между странами.

Ранее стало известно, что США ожидают иранский удар по Израилю 8-9 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

