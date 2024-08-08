СМИ: Иран может отказаться от масштабного удара по Израилю
Иранские власти могут пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль, что стало бы ответом на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Politico.
Издание ссылается на чиновников США. По их словам, Вашингтон все еще ждет от Тегерана реакции на ликвидацию лидера ХАМАС, однако считает, что Иран пересмотрел первоначальный план действий и не будет атаковать Израиль в ближайшее время.
Вашингтон предупредил Тегеран о том, что масштабный удар приведет к дальнейшей эскалации и создаст риск прямой конфронтации между странами.
Ранее стало известно, что США ожидают иранский удар по Израилю 8-9 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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