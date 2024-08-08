СМИ: Иран может отказаться от масштабного удара по Израилю

Иранские власти могут пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль, что стало бы ответом на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Politico.

СМИ: Израиль может не справиться с ракетами Ирана

Издание ссылается на чиновников США. По их словам, Вашингтон все еще ждет от Тегерана реакции на ликвидацию лидера ХАМАС, однако считает, что Иран пересмотрел первоначальный план действий и не будет атаковать Израиль в ближайшее время.

Вашингтон предупредил Тегеран о том, что масштабный удар приведет к дальнейшей эскалации и создаст риск прямой конфронтации между странами.

Ранее стало известно, что США ожидают иранский удар по Израилю 8-9 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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