Байден предостерег Иран от удара по Израилю
12 апреля 202423:00
Президент США Джо Байден призвал Иран отказаться от удара по Израилю, пишет РИА Новости.
«Не делайте этого», - обратился Байден к властям Ирана в ходе встречи с журналистами.
Глава Белого дома подтвердил намерение США защищать Израиль. По его словам, Иран «не добьется успеха».
Ранее Иран пообещал ответить Израилю на атаку своего консульства в столице Сирии Дамаске. По данным СМИ, Тегеран намерен задействовать беспилотники и ракеты, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru