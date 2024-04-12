Байден предостерег Иран от удара по Израилю

Президент США Джо Байден призвал Иран отказаться от удара по Израилю, пишет РИА Новости.

«Хезболла» выпустила более 50 ракет по северу Израиля

«Не делайте этого», - обратился Байден к властям Ирана в ходе встречи с журналистами.

Глава Белого дома подтвердил намерение США защищать Израиль. По его словам, Иран «не добьется успеха».

Ранее Иран пообещал ответить Израилю на атаку своего консульства в столице Сирии Дамаске. По данным СМИ, Тегеран намерен задействовать беспилотники и ракеты, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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