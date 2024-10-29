СМИ: Иноагент Галкин назвал Одессу родным городом

Шоумен Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) заявил, что учит украинский язык, поскольку хочет чаще выступать на корпоративах и свадьбах на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Галкин обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из реестра иноагентов

Галкин также отметил, что хочет перевести свой репертуар на украинский язык и уже связывался с двумя знаменитыми продюсерами на Украине.

Кроме того, юморист-иноагент заявил, что считает родным городом Одессу, а не Наро-Фоминский район Подмосковья, откуда он на самом деле родом.

Ранее стало известно, что Галкин вынужден путешествовать по миру с паспортом гражданина Кипра и скрывать гражданство Израиля из-за ближневосточного конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаИноагентыМаксим Галкин

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