СМИ: Иноагент Галкин назвал Одессу родным городом

Галкин также отметил, что хочет перевести свой репертуар на украинский язык и уже связывался с двумя знаменитыми продюсерами на Украине.

Кроме того, юморист-иноагент заявил, что считает родным городом Одессу, а не Наро-Фоминский район Подмосковья, откуда он на самом деле родом.

Ранее стало известно, что Галкин вынужден путешествовать по миру с паспортом гражданина Кипра и скрывать гражданство Израиля из-за ближневосточного конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

