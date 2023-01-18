СМИ: Индия превзошла Китай по численности населения

Индия обогнала Китай по численности населения: на конец 2022 года в мире насчитывалось 1,417 млрд индийцев — на 5 млн больше, чем жителей КНР. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистическую организацию World Population Review.

В Китае сообщили о сокращении населения страны впервые за 60 лет

По официальным данным WPR на 18 января, в Индии проживает уже 1,423 млрд человек. Такие же показатели приводит исследовательская платформа Macrotrends.

Исследователи WPR прогнозируют, что в 2023 году темпы роста численности населения в Индии составят от +0,69 до +0,92 процента, в Китае — от -0,1 до -0,3 процента, пишет RT.

При этом в ООН предполагают, что к 2050 году население Индии составит 1,688 млрд человек. Число жителей Китая, по прогнозам, сократится до 1,317 млрд.

Нью-Дели не публиковал официальную информацию о численности населения. В свою очередь, Пекин ранее сообщил, что в 2022 году в Китае проживали 1 411 750 000 человек. Население сократилось на 850 тысяч человек по сравнению с 2021 годом.

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ФОТО: РИА Новости
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