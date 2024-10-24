СМИ: Индия предупредила Шри-Ланку о возможных терактах в отношении туристов

Газета ссылается на исполняющего обязанности генпрокурора Шри-Ланки Приянта Вирасурья.

Ранее посольство России на Шри-Ланке призывало граждан РФ, прибывающих на остров, соблюдать осторожность в связи с предстоящими президентскими выборами, которые прошли в стране 21 сентября.

Ранее стало известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прервать свою программу на саммите БРИКС в Казани после теракта в Анкаре и вернуться в Турцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

