МВД Турции: Число погибших в результате теракта в Анкаре выросло до пяти
Число погибших в результате теракта в Анкаре выросло до пяти, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
По его словам, число пострадавших увеличилось до 22.
Ерликая добавил, что теракт, вероятно, совершили члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) — курдская военизированная организация, которая стремится создать независимое курдское государство на территории исторического Курдистана и ведет вооруженную борьбу против Турции.
Напомним, в среду, 23 октября, около объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошел теракт. По данным местных СМИ, террорист-смертник осуществил взрыв на одном из охраняемых въездов на территорию завода, после чего завязалась перестрелка.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН заявил, что теракт в турецкой Анкаре не связан с визитом президента страны Реджепа Тайип Эрдогана на саммит БРИКС в Казань.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru