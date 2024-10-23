МВД Турции: Число погибших в результате теракта в Анкаре выросло до пяти

По его словам, число пострадавших увеличилось до 22.

Ерликая добавил, что теракт, вероятно, совершили члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) — курдская военизированная организация, которая стремится создать независимое курдское государство на территории исторического Курдистана и ведет вооруженную борьбу против Турции.

Напомним, в среду, 23 октября, около объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошел теракт. По данным местных СМИ, террорист-смертник осуществил взрыв на одном из охраняемых въездов на территорию завода, после чего завязалась перестрелка.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН заявил, что теракт в турецкой Анкаре не связан с визитом президента страны Реджепа Тайип Эрдогана на саммит БРИКС в Казань.

