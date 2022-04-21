СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с гумпомощью для Украины

В конце апреля груз с помощью должны были доставить в Польшу и Румынию через Индию и ОАЭ, отмечает РЕН ТВ. Однако, по данным японского агентства, несмотря на достигнутую ранее договоренность индийская сторона отказалась принимать самолет из Японии.

Индийские власти заявили, что вопрос с перевозкой груза был согласован недостаточно. Как отметили в Дели, окончательное решение будет принято в пятницу, пишет «Свободная пресса».

«Индия близка с Россией. Неужели не учитывали возможности, что она развернется на 180 градусов?», — приводит Kyodo слова одного из участников политсовета японской правящей либерально-демократической партии.

