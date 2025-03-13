СМИ: Илон Маск не смог остановить рост госрасходов в США
Возглавляемый бизнесменом Илоном Маском департамент государственной эффективности США (DOGE) не смог остановить рост госрасходов страны. Об этом пишет Newsweek.
Издание ссылается на данные американского Минфина, согласно которым в феврале федеральный бюджет израсходовал рекордные 603 млрд долларов, что на 7% или 40 млрд долларов больше, чем в конце зимы 2024 года.
Также в публикации приводятся данные DOGE. В ведомстве указали, что в первый месяц президентства Дональда Трампа было сэкономлено более 100 млрд долларов (порядка 652 долларов на каждого налогоплательщика). Однако в целом принимаемые департаментом меры не смогли компенсировать общий рост федеральных расходов.
Ранее Маск заявил, что в DOGE в настоящее время трудятся 100 человек, однако он намерен вдвое увеличить число сотрудников, сообщает RT.
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