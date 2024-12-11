Илон Маск назвал безумием выделение кредита Киеву за счет доходов от активов РФ

«Сколько мы уже им отправили? Это уже за гранью безумия», - написал он в соцсети Х.

В Москве неоднократно отмечали, что рассматривают заморозку российских активов как воровство и обещали не оставить это без ответа.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил использовать западные активы для поддержки регионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

