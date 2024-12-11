Илон Маск назвал безумием выделение кредита Киеву за счет доходов от активов РФ
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выступил против выделения Украине кредита в размере ＄20 миллиардов с последующим погашением за счет доходов от замороженных активов РФ.
«Сколько мы уже им отправили? Это уже за гранью безумия», - написал он в соцсети Х.
В Москве неоднократно отмечали, что рассматривают заморозку российских активов как воровство и обещали не оставить это без ответа.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил использовать западные активы для поддержки регионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru