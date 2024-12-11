Илон Маск назвал безумием выделение кредита Киеву за счет доходов от активов РФ

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выступил против выделения Украине кредита в размере ＄20 миллиардов с последующим погашением за счет доходов от замороженных активов РФ.

«Два слова и один мем»: Трамп разоблачил «байденомику», пока Киев ждет еще $20 млрд

«Сколько мы уже им отправили? Это уже за гранью безумия», - написал он в соцсети Х.

В Москве неоднократно отмечали, что рассматривают заморозку российских активов как воровство и обещали не оставить это без ответа.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил использовать западные активы для поддержки регионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияКредитыУкраинаИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры