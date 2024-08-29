СМИ: Хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие
29 августа 202401:31
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что временного перемирия не существует, сообщает Reuters.
Хуситы разрешили только буксировку танкера Sounion.
До этого в миссии Ирана при ООН указали, что «Ансар Алла» согласилось на временное перемирие, чтобы буксиры и спасательные суда подошли к горящему в Красном море танкеру Sounion.
Ранее хуситы заявили, что готовят крупные планы удара по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие
- Франция расследует дело против Telegram с февраля
- В США не выяснили точного мотива покушения на Трампа
- Дурова освободили из-под стражи в Париже
- Дурова обвинили в соучастии в распространении детского порно, обороте наркотиков
- Вучич заявил о переговорах по покупке 12 истребителей Rafale у Франции
- Спикер парламента Турции обвинил США в срыве переговоров по Украине в 2022 году
- Жителям Белгородской области выплатили компенсации за атаки ВСУ
- Суд во Франции вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым
- Le Monde узнала о претензиях МИД Франции к гражданству Дурова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru