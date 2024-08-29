СМИ: Хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что временного перемирия не существует, сообщает Reuters.

Хуситы атаковали в Красном море судно Contship Ono и два американских эсминца

Хуситы разрешили только буксировку танкера Sounion.

До этого в миссии Ирана при ООН указали, что «Ансар Алла» согласилось на временное перемирие, чтобы буксиры и спасательные суда подошли к горящему в Красном море танкеру Sounion.

Ранее хуситы заявили, что готовят крупные планы удара по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:Йемен

Горячие новости

Все новости

партнеры