Хуситы атаковали в Красном море судно Contship Ono и два американских эсминца
Йеменские хуситы нанесли удар по судну Contship Ono в Красном море и по двум американским эсминцам. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя движения «Ансар Аллах» (хуситов), бригадного генерала Яхья Сариа.
По словам представителя хуситов, удар по судну и эсминцам был осуществлен с использованием баллистических ракет и беспилотников.
С начала конфликта между палестинской организацией ХАМАС и Израилем хуситы регулярно атакуют как военные корабли, так и коммерческие суда, проходящие через Красное море.
Представители движения утверждают, что их выбор целей связан с интересами Израиля. Кроме того, хуситы время от времени предпринимают попытки нанести удары по объектам непосредственно на территории Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru