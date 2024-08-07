Хуситы атаковали в Красном море судно Contship Ono и два американских эсминца


Йеменские хуситы нанесли удар по судну Contship Ono в Красном море и по двум американским эсминцам. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя движения «Ансар Аллах» (хуситов), бригадного генерала Яхья Сариа.

По словам представителя хуситов, удар по судну и эсминцам был осуществлен с использованием баллистических ракет и беспилотников.

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С начала конфликта между палестинской организацией ХАМАС и Израилем хуситы регулярно атакуют как военные корабли, так и коммерческие суда, проходящие через Красное море.

Представители движения утверждают, что их выбор целей связан с интересами Израиля. Кроме того, хуситы время от времени предпринимают попытки нанести удары по объектам непосредственно на территории Израиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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