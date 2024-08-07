Хуситы атаковали в Красном море судно Contship Ono и два американских эсминца

Йеменские хуситы нанесли удар по судну Contship Ono в Красном море и по двум американским эсминцам. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя движения «Ансар Аллах» (хуситов), бригадного генерала Яхья Сариа.

По словам представителя хуситов, удар по судну и эсминцам был осуществлен с использованием баллистических ракет и беспилотников.