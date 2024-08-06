СМИ: Хуситы заявили, что готовят крупные планы удара по Израилю

Официальный представитель хуситов заявил, что движение занимается подготовкой крупных планов удара по Израилю, сообщает Newsweek со ссылкой на заместителя секретаря по информации «Ансар Аллах» Насреддина Амера.

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Он отказался раскрыть подробности предстоящей атаке. Известно только, что «крупные планы уже разрабатываются».

Ранее хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:Ракетный УдарИзраиль

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