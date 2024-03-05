Хуситы заявили об ударах по двум эсминцам США в Красном море

Об атаке сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirab. По его словам, хуситы применили беспилотники и противокорабельные ракеты.

Информации о судьбе кораблей нет. В Пентагоне пока не комментировали ситуацию.

Компания HGC Global Communications Limited 5 марта сообщила, что в Красном море были перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой. По оценке корпорации, инцидент повлияет на 25% мирового трафика, передает «Радиоточка НСН».

