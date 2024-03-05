Хуситы заявили об ударах по двум эсминцам США в Красном море
Два американских эсминца в Красном море подверглись атаке со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы).
Об атаке сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirab. По его словам, хуситы применили беспилотники и противокорабельные ракеты.
Информации о судьбе кораблей нет. В Пентагоне пока не комментировали ситуацию.
Компания HGC Global Communications Limited 5 марта сообщила, что в Красном море были перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой. По оценке корпорации, инцидент повлияет на 25% мирового трафика, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru