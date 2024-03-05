Хуситы заявили об ударах по двум эсминцам США в Красном море

Два американских эсминца в Красном море подверглись атаке со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы).

Военные США нанесли удар по ракете хуситов, нацеленной на Красное море

Об атаке сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirab. По его словам, хуситы применили беспилотники и противокорабельные ракеты.

Информации о судьбе кораблей нет. В Пентагоне пока не комментировали ситуацию.

Компания HGC Global Communications Limited 5 марта сообщила, что в Красном море были перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой. По оценке корпорации, инцидент повлияет на 25% мирового трафика, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/USNavyEurope
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