СМИ: Honda готова возобновить переговоры с Nissan

Японский автоконцерн Honda готов вернуться за стол переговоров с Nissan по возможному объединению двух компаний, но при условии ухода главы Nissan Макото Утиды с его должности, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

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Напомним, в конце декабря Honda, Mitsubishi и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании, который позволил автоконцернам начать работу над слиянием. Концерны задумались над слиянием на фоне растущей конкуренции с производителями из Китая и более низким, чем прогнозировалось, спросом на электромобили.

Автопроизводители надеялись подписать финальное соглашение об условиях слияния к июню 2025 года, а к августу 2026 года завершить создание единой для трех производителей холдинговой компании. Однако стороны так и не сумели достичь соглашения и 13 февраля объявили о выходе из переговоров.

По неофициальным данным, причинами провала переговоров об объединении могли стать слишком существенные различия в корпоративных структурах управления трех концернов, а также разногласия относительно структуры объединенной компании. По данным агентства Kyodo, концерн Honda Motor предложил Nissan Motor стать дочерней компанией, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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