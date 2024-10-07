Израиль не исключил удары по ядерным объектам Ирана
Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана, сообщил CNN глава Минобороны Израиля Йоав Галант.
По его словам, обсуждаются все варианты. «Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии», — указал глава военного ведомства. Галант отметил, что Израиль координируется с США, однако решения о способе ответа на атаку Ирана будет принимать самостоятельно.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может наносить удары по ядерным объектам на территории Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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