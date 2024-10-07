Израиль не исключил удары по ядерным объектам Ирана

По его словам, обсуждаются все варианты. «Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии», — указал глава военного ведомства. Галант отметил, что Израиль координируется с США, однако решения о способе ответа на атаку Ирана будет принимать самостоятельно.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может наносить удары по ядерным объектам на территории Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

